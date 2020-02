🎥 Extension, contrôle, bicyclette: splendide but en D2 néerlandaise!

Avec les compliments d'Antoine Rabillard.

Les Go Ahead Eagles, club qu'a rejoint cet hiver l'éphémère Unioniste Soufyan Ahannach, n'ont pas tremblé pour se défaire du FC Eindhoven, vendredi soir (3-1). Et c'est Antoine Rabillard qui avait lancé la soirée à Deventer.

D'une superbe bicyclette, l'attaquant, passé par Marseille et Béziers avant de rejoindre les Pays-Bas, avait ouvert le score, ses coéquipiers Maarten Pouwels et Alexander Bannink lui ont emboîté le pas pour offrir la victoire aux Go Ahead Eagles, cinquième du classement en D2 néerlandaise.