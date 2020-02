Les supporters du Standard peuvent être remboursés pour le match contre Bruges

La tempête Ciara a provoqué le report de tous les matchs de ce dimanche. L'affiche Standard - Bruges a par conséquent été repoussée à ce mercredi soir.

La billeterie du Standard de Liège est consciente que la nouvelle date peut ne pas arranger certains supporters qui s'étaient déjà procurés un ticket. Par conséquent, leurs tickets peuvent dorénavant être remboursés.

Le site du Standard précise toutes les modalités nécessaires : " Suite au report de la rencontre Standard de Liège - FC Bruges à ce mercredi 12 février à 20H30, les titulaires de ticket(s) pour ce match qui ne seraient pas disponibles pour assister à la rencontre à cette nouvelle date peuvent obtenir un remboursement de leur(s) ticket(s) uniquement au guichet de notre billetterie du stade de Sclessin ou via l’adresse email suivante : billetterie@standard.be".

"Toute demande de remboursement doit obligatoirement contenir les informations suivantes : nom et prénom de l’acheteur, informations présentes sur le ticket (bloc, rang, siège) et le numéro de compte bancaire sur lequel effectuer le remboursement. Toutes demande de remboursement doit être effectuée avant ce mercredi 12H00". Et les Rouches de préciser qu'il reste quelques places dans le stade pour le Standard - Bruges de ce mercredi soir.