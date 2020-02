Les Zèbres sont "sereins": "La pression? Pas sur nos épaules!"

Dernier match en retard pour Charleroi: la réception de Malines pourrait permettre au Sporting de "faire un grand pas vers les playoffs 1", comme l'avait dit Karim Belhocine après la victoire contre Zulte samedi. Mais la pression du résultat, ce sont les Malinois qui vont devoir la gérer.

"Les playoffs 1, c’est l’objectif du club et de tout le groupe. Tout le monde se donne plus pour y arriver le plus vite possible": en une phrase, Joris Kayembe résume l'état d'esprit du groupe carolo avant la réception de Malines. Un match qui pourrait rapprocher encore un peu les Zèbres du Graal. "Ce sera un match décisif et on va essayer le gagner pour se mettre à l’abri", confirme-t-il.

"Tous les matchs sont importants"

Même si les Carolos en sont conscients: Malines est un adversaire difficile à manœuvre. "Mais tous les matchs sont difficiles dans ce championnat. Et ils sont aussi tous importants", lance Kaveh Rezaei. "Il faudra juste qu’on essaye de répéter la prestation de samedi dernier."

Après la claque infligée à Zulte Waregem, la confiance du Sporting de Charleroi est à nouveau au zénith. Et les Zèbres auront, en plus de l’avantage du terrain, la faveur de l’enjeu: sur la mauvaise pente avec trois défaites consécutives, Malines ne peut pas se permettre une quatrième défaite de rang.

"Un pied en playoffs 1 en cas de victoire? Sans doute"

Et Dorian Dessoleil en est convaincu : Charleroi peut en profiter. "Si on gagne, on aura un pied en playoffs 1, c’est sans doute vrai. Mais ce n’est pas une pression supplémentaire pour nous", insiste le capitaine de Charleroi. "C’est Malines qui sera obligé de prendre les trois points chez nous."

Avec dix points d’avance sur son invité du jour, le Sporting peut, en revanche, voir venir. Et laisser parler ses certitudes. "On est là, on est serein, on est confiant et on va juste essayer de faire un match aussi abouti que contre Zulte."