Tempête Ciara : la Pro League attentive pour éventuellement reporter de nouveaux matchs

Une partie du toit de la Ghelamco Arena gantoise s'est envolée ce mardi matin. Heureusement, les Buffalos ne jouent pas à domicile avant le 23 février contre Saint-Trond.

Aux dernières nouvelles, tous les matchs reportés cette semaine devraient bien avoir lieu. Le stade de La Gantoise, lui, ne serait peut-être pas en mesure d'accueillir un match ces prochains jours. Mais les dirigeants ont encore 12 jours pour prendre une décision.

L'agence Belga a retranscrit les mots d'un des porte-paroles du club gantois : "Il y aura une analyse approfondie pour déterminer ce qui a été détérioré et ce qui est encore fonctionnel. Les pompiers sont immédiatement venus sur place et ont vérifié si les panneaux restants devaient être encore consolidés. Cela n'était pas nécessaire, mais cela a été fait entre-temps. La sécurité de nos supporters et des spectateurs est la première préoccupation. Le gestionnaire du stade est venu sur place mardi matin pour voir dans quel délai les dommages peuvent être réparés".