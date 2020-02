Officiel : Zulte Waregem annonce le départ d'un joueur

Le défenseur âgé de 26 ans a décidé de rentrer au pays.

Marco Bürki quitte Zulte Waregem pour rejoindre le FC Lucerne. Il a signé un contrat jusqu'en 2022 avec le sixième du championnat suisse. Le défenseur âgé de 26 ans rentre au pays après avoir passé une année et demie du côté de l'Essevee. Bürki aura porté la tunique de Zulte à 43 reprises dont 18 fois cette saison.

"Je tiens à remercier tout le monde pour le temps que j'ai passé ici. Je me suis toujours senti la bienvenu et apprécié dans ce magnifique club familial. Je pars maintenant avec beaucoup de bons souvenirs. J'ai grandi en tant que joueur et en tant que personne, je serai toujours reconnaissant au club pour cela", a fait savoir le joueur sur le site officiel du club.