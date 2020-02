La belle semaine de Shamar Nicholson: "C'est mon job"

Coincé derrière Kaveh Rezaei, Shamar Nicholson n'est que très rarement titulaire avec le Sporrting, mais il saisit chaque occasion pour se mettre en évidence et il a confirmé mardi en inscrivant son deuxième but en trois jours.

Déjà buteur samedi, le Jamaïcain a remis ça mardi contre Malines: inscrivant son cinquième but de la saison pour ouvrir la voie de la victoire à Charleroi. "C'est toujours agréable de marquer et d'aider l'équipe, surtout quand on sort du banc", note Shamar Nicholson.

"Son but? Une récompense"

D'autant plus dans un match aussi compliqué, au cours duquel Charleroi ne s'était créé qu'une occasion avant le but d'ouverture. "Mais c'est mon job", insiste le Jamaïcain. "Je dois aussi travailler pour l'équipe, mais mon job c'est de mettre la balle au fond."

Mission accomplie mardi soir et sa prestation a, aussi, été saluée par Karim Belhocine. "Il est vraiment très bien monté, il n'a pas compté ses efforts et son but récompense son excellente montée au jeu."