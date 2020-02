Le groupe d'Eupen pour la réception de Gand, qui est privé de ses deux attaquants

L'AS Eupen reçoit La Gantoise demain et peut compter sur deux retours de suspension dans son onze, tandis que Nils Schouterden est blessé.

Nils Schouterden n'est pas remis de sa blessure à la cuisse et doit donc déclarer forfait pour la réception du second de Jupiler League. Rayon bonnes nouvelles, Andreas Beck et Omid Ebrahimi sont quant à eux de retour de suspension.

De son côté, Gand ira au Kehrweg sans Laurent Depoitre et Roman Yaremchuk, blessés.