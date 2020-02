Shamar Nicholson la dernière recrue d'Anderlecht : "Un super joueur"

Kemar Lawrence, le nouveau latéral gauche d'Anderlecht sera présenté à la presse ce jeudi au Parc Astrid.

Un nouveal Anderlechtois que Shamar Nicholson connaît très bien. "C’est un très bon ami. On joue ensemble en équipe nationale, mais on se voit aussi quand on est tous les deux au pays et on jouait déjà ensemble dans le championnat jamaïcain avant d’aller aux Etats-Unis", explique l’attaquant du Sporting de Charleroi.

"Et c’est un excellent joueur. Il est rapide, déterminé et agressif. On l’appelle Taxi parce qu’il court partout, d’avant en arrière. Il défend, il attaque, il ne s’arrête jamais... Et ce serait super si on pouvait se croiser en playoffs 1 et jouer deux fois l’un contre l’autre."