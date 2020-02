Samuel Bastien évoque la force principale du Standard

Le milieu de terrain avait effectué son retour lors du partage contre le Club de Bruges mercredi soir dernier (0-0).

Samuel Bastien est content de retrouver la compétition. "J'ai bien été préparé pour disputer le match face au Club de Bruges. Je me sens bien, j'ai pu d'ailleurs rester sur le terrain nonante minutes. Aucun footballeur n'aime être blessé, j'ai travaillé le plus fort possible pour retrouver l'équipe. Cette page est tournée, je regarde désormais vers l'avant", confie le joueur âgé de 23 ans.

Il avait été absent lors des défaites face à Waasland-Beveren, La Gantoise et Courtrai. "C'est frustrant de ne pas pouvoir aider l'équipe. On aime être sur le terrain pour se donner au maximum et faire des résultats", ajoute-t-il avant de mettre en avant la force des Rouches. "On est une équipe qui dispose d'une grosse mentalité, et on l'a démontré plusieurs fois. On va jouer contre des équipes du top 6 désormais. Des difficultés face à ces formations ? Il nous manque parfois ce petit truc, mais on y travaille", a conclu Samuel Bastien.

Le Standard n'a obtenu qu'une victoire contre les formations du top 6 cette saison, c'était contre Genk le 19 octobre dernier à Sclessin (2-1). Les troupes de Michel Preud'homme auront à coeur de battre le champion de Belgique une seconde fois.