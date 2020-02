Une victoire très poussive pour le Club de Bruges : "On peut tous se regarder dans un miroir"

Opposé à un candidat à la descente, le Club de Bruges a non seulement souffert contre Waasland-Beveren, mais est aussi passé à deux doigts d'une grosse désillusion.

Heureusement pour le Club de Bruges, Mats Rits est passé par là pour offrir la victoire dans les arrêts de jeu. "Aujourd’hui, on peut rentrer à la maison et se regarder dans un miroir, parce qu’on n'a pas proposé le même football que d’habitude", note un Clinton Mata très déçu par le visage affiché par le Club de Bruges, samedi soir.

Un adversaire regroupé? On le savait dès le début.

Pourtant, les Blauw en Zwart s’attendaient à une rencontre difficile, face à un bloc bien regroupé. "On est tombé sur un adversaire qui était venu ici pour prendre un point, mais ce n’est pas une excuse, parce qu’on le savait dès le début", insiste le latéral droit du Club.

Mais Bruges s’en sort avec trois unités de plus, et maintient l’écart en tête du championnat:. "La victoire? C’est la seule chose dont on peut se satisfaire. Et de n’avoir rien lâché." Il faudra en tout cas faire beaucoup mieux, jeudi, contre Manchester United, mais ça, les Brugeois l'ont bien compris.