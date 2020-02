Les Brugeois n'emmenaient pas large après leur victoire contre Waasland-Beveren samedi soir et ils le savent: il faudra une toute autre prestation jeudi soir.

Cinq jours avant un match de gala contre Manchester United, le Club de Bruges ne s'est pas rassuré, samedi soir. Il a fallu un fameux coup de réussite aux Blauw en Zwart pour s'en sortir contre Waasland-Beveren.

"C'est dommage de ne pas avoir brillé samedi pour engranger de la confiance, parce que si on joue comme ça contre Manchester United, ça se payera cash", insiste Clinton Mata. "Mais on a encore du temps pour se remettre en question et ce sera différent, car ce sera un match dans lequel les deux équipes vont se découvrir et vouloir proposer du beau jeu."

Fâché par la prestation livrée par ses hommes contre son ancien club ("Je leur ai dit que c'était en-dessous tout", a-t-il lâché en conférence de presse), Philippe Clement pense aussi qu'on ne verra pas le même Club de Bruges: "Ce sera une toute autre rencontre jeudi, le genre de matchs dans lequel on n'aura rien à perdre."