Une situation floue, mais un Sinan Bolat égal à lui-même: "Un grand professionnel"

L'avenir du gardien turc s'écrit toujours en pointillés du côté d'Anvers, mais ça ne change absolument rien à sa manière d'aborder les rencontres. Et il l'a prouvé dimanche contre Charleroi.

Restera, restera pas? L'avenir de Sinan Bolat est loin d'être tracé. En fin de contrat à l'issue de la saison, l'ancien Standardman négocie en coulisses avec l'Antwerp.

"Un grand professionnel"

En attendant, les discussions ne semblent pas avoir d'impact sur son niveau de performances. Laszlo Bölöni confirme: "Sinan est un grand professionnel", insiste le coach roumain. "Sera-t-il encore là la saison prochaine? C'est une décision qui sera prise à un autre niveau que le mien, mais en ce qui me concerne, tout ce que je peux dire c'est que c'est un excellent gardien."

"Reconnaissant"

Le gardien turc n'a pas l'intention ne veut en tout cas pas laisser son avenir prendre le dessus sur son présent. "Je fais mon job et que je m'en aille à la fin de la saison ou que je signe un nouveau contrat de quatre ans n'y changera rien. Je veux, quoi qu'il arrive, être important pour le club jusqu'à la fin de la saison. L'Antwerp m'a donné la chance de me montrer à nouveau en Belgique et je suis reconnaissant pour ça."