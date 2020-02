Nouvelles rassurantes pour le maître à jouer malinois

Le Kavé aura bien besoin de lui pour tenter d'aller arracher un ticket pour les playoffs 1.

Absent contre Anderlecht en raison de douleurs à la cheville, Onur Kaya a passé des examens pour en savoir plus et les résultats ne sont pas trop alarmants, selon les informations du Nieuwsblad. Le médian malinois devra toutefois consulter un spécialiste pour en avoir le coeur net.

Auteur de trois buts et six assists depuis le début de saison, Onur Kaya est un des hommes forts de l'effectif de Wouter Vrancken et le Kavé, qui n'est qu'à un point du top 6, compte assurément sur lui pour aller chercher un billet pour les playoffs 1.