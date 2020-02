Les supporters d'Anderlecht prévoient de protester ce dimanche

Les supporters des tribunes N5 et N6 prévoient de se faire entendre ce dimanche face à Eupen. Ils comptent exprimer leur frustration concernant le huis-clos partiel dont ils seront victime lors du match à domicile suivant.

Les supporters du RSCA ne sont pas ravis de la décision du club de ne pas aller en appel du huis-clos face à Zulte Waregem. À Malines, un pétard avait encore retenti suite au second but malinois. Et visiblement, la grogne ne descend pas : des actions de protestation sont prévues ce dimanche face à l'AS Eupen.

Un tifo devrait être brandi pour exprimer leur mécontentement, ainsi que des mouchoirs blancs à l'adresse de la direction. Une habitude venue d'Espagne où les "socios" font souvent ce geste en cas de désaccord avec leurs dirigeants.