Officiel : Zulte Waregem enregistre un départ en attaque !

Déjà prêté la saison dernière au Arka Gdynia en Pologne, Luka Zarandia va vivre une nouvelle expérience en prêt au Kazakhstan.

En effet, alors que Het Laatste Nieuws annonçait hier un retour de l'attaquant de 24 ans du côté de son ancien club de l'Arka Gdynia, pour lequel il a joué de janvier 2017 à juillet 2019, celui-ci a finalement rejoint le Tobol Kostanay. C'est le club kazakh qui a officiallisé la nouvelle via son compte Instagram.

Moins de six mois après son retour à Zulte Waregem, et après 990 minutes disputées et 5 buts inscrits cette saison, le Géorgien est donc à nouveau prêté par le club belge pour une durée de six mois, son retour chez les vert et rouge étant programmé pour le 31 juillet 2020.