Alexis De Sart : "Nous pouvons nous mordre les doigts"

L'Antwerp a chuté face au Standard ce samedi soir (1-0). Les Anversois n'arrivent pas à enrayer leur mauvaise série et voient les Rouches les dépasser au classement.

L'Antwerp stagne depuis plusieurs semaines, le Great Old affiche un bilan de 2 sur 12. "Pas top niveau comptable, mais ce sont des matchs difficiles. Nous aurions voulu faire mieux, il reste trois matchs à jouer avant la fin de la phase classique. Il faudra retrouver notre jeu et de la confiance", confie Alexis De Sart à l'issue de la rencontre.

Le Great Old était absent en première période. "Nous n'étions pas trop à l'aise. Nous manquions d'agressivité sur les deuxièmes ballons, c'est ainsi que le Standard a ouvert la marque d'ailleurs. En seconde période, nous avons tenté de réagir, dommage de ne pas concrétiser ces deux occasions, surtout la première", souligne le médian à propos du tir dévissé de Lamkel Ze en début de seconde mi-temps. "Si nous faisons 1-1 à ce moment-là, le match aurait pris une autre tournure. Nous pouvons nous mordre les doigts car le Standard a été moins dangereux par la suite", explique le joueur anversois.

L'Antwerp navigue en eaux troubles depuis un moment. "Une saison est faite de hauts et de bas. L'important quand on est dans une moins bonne période, c'est de continuer à travailler et d'avancer. Nous allons engranger plus de points, j'en suis sûr", a conclu Alexis De Sart.