Philippe Saint-Jean tente de justifier le non-match de Mouscron : "Sans attaquant ..."

L'Excel Mouscron n'a franchement pas proposé grand-chose ce samedi. Les Hurlus n'ont pas été dangereux et Philippe Saint-Jean tentait d'expliquer cela par les absences.

L'absence de Jonah Osabutey, notamment, a fait mal à l'Excel, affirme le coach : "On l'a perdu un peu sans crier gare ce vendredi alors qu'il s'était entraîné jeudi. C'était le dernier attaquant qu'il nous restait avec Stipe Perica, qui sort blessé après quelques minutes (nda : à vrai dire à la 57e)", grinçait Philippe Saint-Jean après la rencontre.

"On savait avant ce match que le Cercle était plus fort. Mais nous avions déjà du mal à trouver un joueur dans le rectangle avant ça", pointe Saint-Jean. Stipe Perica pèse pourtant 7 buts en 15 rencontres cette saison et trouvait aisément le chemin des filets jusqu'ici ; ce samedi, Olinga semblait bizarrement esseulé devant et le Croate totalement perdu sur le terrain.

"Je ne sais pas quoi faire"

Mouscron a tenu bon grâce à sa paire défensive Wimmer-Sobiech, très solide. "L'organisation défensive a tenu bon, on ne prend un but que sur une perte de balle au milieu. Même si nous sommes archi-dominés, Jean Butez n'a rien eu à faire ... mais il n'y avait aucun poids devant. Nos quatre avants sont désormais out pour un certain temps. Je ne sais rien faire dans ces conditions. On y réfléchira à tête reposée", conclut Philippe Saint-Jean.