Le Beerschot l'emporte de justesse et réalise une affaire en or

Les Anversois avaient pour obligation de gagner s'ils souhaitaient encore espérer accrocher la tranche.

Après avoir jeté un pavé dans la mare suite à sa plainte concernant la rencontre à Virton, le Beerschot a complètement relancé le championnat et surtout la course à la 2e tranche. Vu les appels de Virton et Westerlo concernant la décision, l'avenir reste marqué d'un point d'interrogation. Et en attendant, les hommes d'Hernan Losada devaient battre Lommel cet après-midi pour rester dans le coup.

Les Limbourgeois étaient également en besoin de victoire pour éviter les matches de relégation. Les locaux ont connu un début de match canon avec plusieurs occasions via Sanusi et Noubissi en particulier. Mais le marquoir indiquait toujours 0-0 au repos.

Après la pause toutefois, Lommel ouvrait le score contre le cours du jeu : Sanyang débordait sur le flanc droit et trouvait Jamal Aabbou (50e).

Le Beerschot prenait une claque, mais continuait à manquer ses opportunités, laissant Lommel passer tout près du 0-2. Finalement, le Kiel pouvait exploser de joie après le but de Marius Noubissi qui égalisait (73e), avant que ce dernier n'inscrive un doublé (82e) permettant au Beerschot de renverser le score.