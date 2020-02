Van Damme et De Camargo s'expriment après la victoire de Malines contre Waasland-Beveren

Joachim Van Damme et Igor de Camargo ont retrouvé leur forme habituelle : l'un l'emporte au milieu de terrain, l'autre est de nouveau si important à l'avant. Ils ont tous deux marqué leur but.

Joachim Van Damme a effectué une belle prestation face à ses anciennes couleurs et fut même buteur : "La balle est arrivée très vite, je n'ai pas eu le temps de réfléchir. C'était probablement à mon avantage", explique-t-il en riant.

Malines s'est montré le plus apte à rivaliser avec Genk pour la sixième place, synonyme de PO1. Les Malinwas peuvent-ils continuer à rivaliser avec les Limbourgeois ? "J'ai vu le match de Genk contre Courtrai", dit Igor de Camargo. "Je pense que nous avons le potentiel pour atteindre la sixième place. Nous allons tout faire pour cela".

De Camargo ne veut pas trop se concentrer sur Genk. "Nous devons nous concentrer sur nous-même et ne pas être trop préoccupés par l'adversaire. La rencontre entre Genk et Malines lors de la dernière journée sera-t-elle décisive ? Le prochain match est contre Saint-Trond". Et que pense Van Damme ? "Nous ne devrions pas être trop confiants ou penser que nous sommes simplement une meilleure équipe de Saint-Trond. Nous devons continuer à jouer notre football".