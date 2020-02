La Gantoise l'emporte facilement, nouveau meilleur buteur en Pro League

Les Buffalos recevaient des Trudonnaires qui n'ont plus rien à espérer pour clôturer cette 27ème journée de Jupiler Pro League.

Les Gantois ont rapidement déroulé contre des Canaris peu concernés. C'est leur homme de la saison, Jonathan David, qui a ouvert la marque, en convertissant un pénalty (10e). Quatre minutes plus tard, Giorgi Kvilitaia doublait la mise. Décidés à tuer tout suspens rapidement, Jonathan David s'offrait un second but. 3-0, le tout avant la demi-heure de jeu !

En seconde période, les Buffalos commençaient avec les mêmes intentions et... le jeune Canadien s'offrait un hat-trick et alourdissait encore la marque. Le moment choisi pour Thorup pour faire tourner et reposer ses cadres. Le nouveau meilleur buteur du championnat belge, Jonathan David (avec ses 18 réalisations !), cédait sa place à Niangbo. Kums et Ngadeu sortaient peu après, remplacés par Dejaegere et Godeau. Le temps pour les Canaris de sauver l'honneur, grâce à Yuma Suzuki (68e). Score final : 4-1.

Au classement, La Gantoise conforte sa deuxième place, étant donné la défaite des Carolos. En revanche, cette victoire du Club de Bruges les laisse 9 points derrière le leader. Pour le STVV, 12ème avec 32 points, il n'y a plus qu'à attendre le début des Play-Offs 2.