Philippe Clement veut y croire : "Il faudra plus qu'un miracle, mais.."

Ce jeudi soir, le Club de Bruges affrontera Manchester United à Old Trafford en seizième de finale retour de l'Europa League. Après leur partage au match aller (1-1), les Blauw en Zwart sont dans l'obligation de marquer s'ils veulent rejoindre les huitièmes de finale.

Philippe Clement aura des maux de tête lorsqu'il va devoir composer son onze pour affronter Manchester United. "Nous allons faire face à un gros challenge ce jeudi soir et devrons le faire sans Vormer, Balanta et Dennis", a souligné le coach du Club de Bruges avant d'évoquer Krépin Diatta qui revient de blessure. "Nous allons discuter avec le staff médical ce soir pour voir combien de minutes il pourra disputer", a souligné Clement.

Le Club de Bruges ne part pas favori face aux Red Devils. "Il faudra plus qu'un miracle pur se qualifier, il faudra ce quelque chose en plus et donner le maximum pour réaliser un résultat. Un grand coeur et beaucoup d'efforts. Le Club, les joueurs, le coach et les supporters rêvent d'un exploit à Old Trafford. À nous d'y croire et de faire de notre mieux au Théâtre des Rêves", a précisé le coach des Gazelles.

Clement ne veut pas entendre parler de pression. "Je veux que mes joueurs donnent tout à chaque match. Coupe, championnat et joutes européennes. Nous avons placé la barre très haute en début de saison en évoquant le doublé. La pression est toujours là mais elle sera sur les épaules de Man U ce jeudi", a conclu Clement.