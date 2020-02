Un ancien équipier de Courtois témoigne : "Il a un égo énorme"

Le portier des Diables Rouges et du Real Madrid réalise une grosse saison, à l'image de sa d'ores et déjà très jolie carrière. Ce qui n'empêche pas certains de ses anciens équipiers d'avoir été agacés par son caractère.

Marcin Bulka n'est certainement pas le gardien le plus connu, mais le Polonais n'a encore que 20 ans. Actuellement au PSG, Bulka a partagé le vestiaire avec Courtois et Hazard lors de son passage chez les Blues. Visiblement, il appréciait plus le second que le premier : "Eden Hazard est incroyable ! Il ne pense qu'au football et à s'amuser. Aussi, je le voyais souvent assis à la pizzeria" rigole-t-il dans un long entretien réalisé en polonais pour Foot Truck.

En revanche, à l'image d'autres joueurs professionnels, sa relation était plus compliquée avec "El Muro" Courtois : "Il a un égo énorme. Lorsqu'il faisait une erreur, il allait toujours se plaindre à l'entraîneur et accuser les défenseurs. Il ne voulait jamais accepter quand c'était sa faute". Bref, il y a moins de chance de voir ces deux-là assis à la même table d'une pizzeria...