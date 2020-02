Juninho : "Construire notre histoire et envoyer un message aux supporters"

L'Olympique Lyonnais a surpris la Juventus ce mercredi soir au Groupama Stadium lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions (1-0).

Lyon était à la fête ce mercredi soir. "Soirée presque parfaite. Gagner 1-0 contre la Juve, personne ne s’y attendait. Mais il ne faut pas oublier que c’est le 1er match seulement", a confié Juninho sur RMC Sport. "La première mi-temps était parfaite, mais durant la deuxième c’est normal qu’on ait reculé un peu. Mais ils n’ont pas eu forcément beaucoup d’occasions. En général, c’était une bonne prestation. Ca nous donne de la confiance. Ça montre qu’on a beaucoup de qualités, et qu’on commence à prendre nos responsabilités", a souligné le directeur sportif des Gones.

"On sent aujourd’hui qu’ils (les joueurs) ont envie d’aller plus loin. Ça donne beaucoup de satisfaction. Je leur ai dit qu’ici c’était notre maison, et il fallait construire notre histoire. C’est nous, sur le terrain, qui envoyons un message aux supporters. Mais il faut rester calme. Bruno Guimaraes ? C’est un jeune, qui a été très bien formé. Il a beaucoup d’humilité et a toujours envie d’apprendre. Il a la capacité de voir les situations avant. Il équilibre, change de rythme, sait garder le ballon et jouer près de la surface. C’est un très bon joueur et a les qualités pour être un très grand", a conclu Juninho.