Solskjaer après la victoire contre Bruges : "L'une de nos meilleures mi-temps de la saison"

Manchester United n'a fait qu'une bouchée du Club de Bruges ce jeudi soir en seizième de finale retour de l'Europa League (5-0). Réduit à dix après un peu plus de vingt minutes de jeu, le Club n'est pas parvenu à contenir les assauts mancuniens.

Bruno Fernandes a livré une brillante prestation contre le Club de Bruges. "Un top joueur, un facteur "X". Le joueur dont nous avions besoin. Il sait garder le ballon, le distribuer et se trouve tout le temps au bon endroit", a confié Solskjaer à propos de son meneur de jeu portugais.

Le tournant de la rencontre aura lieu à la 22e quand Simon Deli effectuera un plongeon pour arrêter un tir de James. "L'action de Deli n'est pas vraiment la meilleure façon d'arrêter un but. Notre confiance s'est dès lors accrue par cette carte rouge et ce penalty. Mener 1-0 avec un homme de plus...", souligne le technicien norvégien avant d'évoquer le niveau de jeu de ses troupes.

"La première mi-temps est l'une des meilleures que nous ayons jouées cette saison. Nous avons également joué une très bonne première mi-temps contre City. De la créativité, du mouvement et de belles combinaisons. Les fans veulent voir ce football rapide et unique, la griffe de Manchester United", a conclu Ole Gunnar Solskjaer.