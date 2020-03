"Ca nous tenait à coeur d'offrir cette victoire à nos supporters"

Les supporters de Charleroi attendaient ça depuis longtemps, les Zèbres leur ont offert une belle victoire contre le rival liégeois...

Rayonnant sur son flanc droit, dimanche soir, Maxime Busi était forcément, tout sourire également, en zone mixte. "On peut tous être fiers de notre prestation", estime le jeune Carolo. "On avait à cœur de donner un beau cadeau à nos supporters", ajoute-t-il.

Mission accomplie pour les Zèbres qui ont enfin dompté le rival wallon dans leur antre. "Ce sont de magnifiques supporters, il faut leur rendre la pareille sur le terrain. Et on sait que le Standard est un match très spécial pour eux. C'est un derby et un derby ça ne se joue pas ça se gagne."

Un message parfaitement intégré par les protégés de Karim Belhocine, qui ont livré une prestation presque parfaite dimanche. "On peut être très satisfaits de notre prestation, mais il faut désormais déjà se concentrer sur le déplacement à Gand de samedi prochain", tempère directement Maxime Busi.