Roberto Martinez sur l'opération d'Eden Hazard: "Je suis toujours confiant"

Le sélectionneur s'est entretenu avec son capitaine qui lui a envoyé des signaux positifs.

C'est jeudi, à Dallas, qu'Eden Hazard se fera opérer d'une cheville droite qui lui aura causé beaucoup de soucis pour sa première saison à Madrid. Le capitaine des Diables sera-t-il opérationnel pour l'Euro 2020? C'est évidemment la question que toute la Belgique du foot se pose.

"Eden est positif"

En marge du tirage au sort de la Nations League, Roberto Martinez a été interrogé sur le sujet par Het Laatste Nieuws. Et le sélectionneur se veut optimiste. "Je suis confiant", confie-t-il au micro de Gilles De Bilde.

"Eden est positif. Il y a toujours de la tristesse dans les instants qui suivent une blessure. Mais il est désormais tourné vers son opération et il l'attend avec impatience", insiste l'Espagnol. "Après, ce sera plus facile de fixer des délais. Nous espérons que son opération se passera bien et tout le monde en Belgique doit envoyer des ondes positives à Eden Hazard", conclut Roberto Martinez.