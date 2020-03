Un ancien joueur de Jupiler League rejoint Thierry Henry

La saison vient de reprendre en MLS. Cela n’a pas empêché l’Impact Montréal d’annoncer ce mardi soir la signature d’une pointure. Alors qu’il était encore sous contrat durant un an avec les Spurs, Victor Wanyama a décidé d’y mettre un terme et de s'installer au Québec.

Avant de rejoindre la Premier League – Southampton, Tottenham -, l’international kenyan avait joué trois ans durant en Jupiler League avec le Beerschot. Il avait porté la vareuse des Rats à 41 reprises. Le milieu défensif y avait inscrit un but et donné un assist.

