📷 Rencontre paradoxale entre Eden Hazard et Luka Doncic, le phénomène de la NBA

Eden Hazard est à Dallas pour subir une intervention à la cheville avant de commencer sa rééducation. Il en a profité pour assister à une rencontre des Dallas Mavericks, l'équipe de NBA locale où évolue un certain Luka Doncic.

Eden Hazard est un grand fan de NBA, on le sait ; rien de surprenant donc à ce que le capitaine des Diables Rouges décide de joindre l'utile à l'agréable en assistant à une rencontre des Dallas Mavericks (face aux New Orleans Pelicans) lors de son séjour au Texas, où il doit être opéré de la cheville (lire plus de détails à ce sujet par ici).

Et il y a rencontré un ancien ... du Real Madrid : Luka Doncic (21 ans), véritable phénomène de la NBA, a évolué quatre ans à la Maison Blanche (section basket) avant de marcher sur les USA. Les deux hommes se sont échangés un maillot et quelques mots ; l'occasion de constater une sacrée différence de taille entre les deux hommes !