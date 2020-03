Eden Hazard à Anvers pour sa revalidation après opération : tout est mis en place pour un retour rapide

Ce jeudi, Eden Hazard sera opéré à Dallas chez le spécialiste Eugene Curry à la Carrell Clinic, mondialement réputée. Il entamera ensuite sa revalidation plus près de chez nous, à Anvers.

L'opération de la cheville que va subir Eden Hazard sera effectuée par l'un des plus grands spécialistes mondiaux en la matière, le docteur Eugene Curry, qui travaille à la Carrell Clinic de Dallas où il est notamment en charge des joueurs des Cowboys de Dallas (NFL) et des Dallas Mavericks (NBA). Curry a mis en place des méthodes particulières et très avancées dans la reconstruction des ligaments ou encore la réparation du tendon d'Achille qui doit permettre aux athlètes de reprendre leur activité en un temps minimum, rapporte Marca.

Si l'absence de deux mois, estimée par la presse espagnole, se confirme, Hazard pourrait retrouver les terrains dès le mois de mai. Un retour qui se fera progressivement mais qui laissera plusieurs matchs au Diable Rouge pour récupérer du rythme sans prendre de risques : en mai, le Real Madrid affronte l'Athletic Bilbao (3 mai), Alavès (10 mai), Grenade (13 mai) et Villarreal (17 mai), soit un programme chargé, mais lors duquel Zidane sait qu'il devra être prudent.

Retour en Belgique

Dès l'opération effectuée, avec succès on l'espère, Hazard reviendra en Belgique où il ira faire sa rééducation chez Lieven Maesschalck, une autre sommité dans son domaine, toujours membre du staff des Diables Rouges mais dont la réputation dépasse nos frontières. Vincent Kompany, Dries Mertens, Mousa Dembélé et bien d'autres ont déjà effectué leur revalidation à sa clinique anversoise.

Tout est donc fait pour que le capitaine des Diables Rouges soit présent et en forme pour le début de l'Euro 2020. Le premier match des Diables est prévu le 13 juin face à la Russie, à Saint-Pétersbourg ; sauf catastrophe lors de sa revalidation, Eden Hazard fera partie du groupe. Reste à voir s'il a acquis suffisamment de rythme pour déjà fouler la pelouse de la Gazprom Arena ...