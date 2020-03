Mouscron, avec les moyens du bord : "Chapeau au groupe"

Malgré les problèmes de sélection, malgré un adversaire qui jouait sa survie, l'Excel Mouscron a offert une belle victoire à son public, samedi soir, au Canonnier.

Mais ce fut loin d’être simple. "On savait que ça serait compliqué, comme ça l’est toujours quand on affronte une équipe qui joue pour sa survie", estime Bernd Hollerbach. Mais les Hurlus ont fait leur match. "Les deux équipes ont eu leurs temps forts, mais on a su faire la différence et je félicite mon équipe car ce n’était pas évident au vu des circonstances."

Les circonstances désignées par le coach mouscronnois, ce sont les nombreuses blessures et en particulier dans le secteur offensif. C’est d’ailleurs Frank Boya qui a joué en numéro 9... presque par hasard. "Il a marqué pas mal à l’entraînement cette semaine et c’est comme ça qu’on a appris qu’il avait joué à cette place-là quand il était plus jeune. L’idée est venue de le positionner devant et il a fait un bon match."

Mais le Camerounais n’est pas le seul à avoir joué à une position inhabituelle, Diogo Queiros, défenseur central, a, pour sa part, pris place dans l’entrejeu. "On n’avait pas beaucoup d’alternatives", conclut l’Allemand, visiblement satisfait de la prestation de son médian d’un soir.