Mamadou Fall, après sa brillante performance : "Nous continuons à surprendre"

L'ailier sénégalais a inscrit une septième perle ce samedi soir à la Ghelamco Arena.

Plus important encore ; son équipe revient à une petite unité de la deuxième place, toujours détenue par La Gantoise. Après la rencontre, le rapide joueur de 28 ans était aux anges : "Nous avons déjà surpris beaucoup de monde cette saison, et nous continuons à le faire. Nous avons commencé fort la rencontre et laissé peu d'occasions à l'adversaire".

Sur le plan personnel, Mamadou Fall a également inscrit un joli but : "J'étais relativement seul sourit-il. Je n'ai jamais eu tant d'espace dans les 16 mètres".