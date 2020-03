Un attaquant de fortune à Mouscron : "Huit ans que je n'avais plus occupé ce poste"

Privé de tous ses attaquants, Bernd Hollerbach a dû composer, samedi dernier, pour la réception de Waasland-Beveren. Presque par hasard, c'est Frank Boya qui a pris place en pointe de l'effectif mouscronnois. Et ça lui a porté chance.

Habitué à faire régner sa loi et sa puissance dans l’entrejeu de l’Excel, Frank Boya a, aussi, déjà rendu de précieux services au cœur de la charnière centrale mouscronnoise, notamment lors des débuts de Bernd Storck au Canonnier.

Huit ans plus tard

Mais samedi, c’est à une toute autre position qu’il a évolué. Privé des services de Sami Allagui, Stipe Perica, Jonah Osabutey et Cédric Omoigui, tous blessés, Bernd Hollerbach avait décidé de tester le grand Camerounais au poste d’attaquant de pointe. Une idée qui avait germé durant la semaine, comme l’a expliqué le coach allemand, à l’issue de la rencontre. "Il avait marqué pas mal à l’entraînement et c’est comme ça qu’on a appris qu’il avait été attaquant durant sa jeunesse."

Frank Boya confirme. "Ça faisait huit ans que je n’avais plus joué à ce poste", sourit-il. "J’ai joué devant durant plusieurs mois au centre de formation, mais après les coachs ont vu que j’avais d’autres qualités et j’ai été repositionné au milieu de terrain."

Rejouer devant à l'Antwerp? Si le coach le souhaite.

Mais samedi soir, contre Waasland-Beveren, le Camerounais a fait son job. "Le coach a pris ses responsabilités, en décidant de m’aligner-là, mais mes coéquipiers m’ont aussi bien aidé et si j’ai réussi à faire quelque chose de bien, c’est grâce à eux."

Élu homme du match par les supporters hurlus, Frank Boya en a profité pour inscrire son troisième but de la saison. Et il est prêt à remettre le pied à l’étrier dimanche prochain, si les circonstances l’exigent. "Si le coach le souhaite, c’est lui qui prend les décisions. Le plus important pour moi, c’est de jouer et de prendre du plaisir. Mais c’est clair que mon poste, c’est milieu de terrain."

