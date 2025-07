Rik De Mil clarifie les choses sur son choix de rester à Charleroi : "Ce n'est absolument pas correct"

Rik De Mil a été lié cet été à un possible départ vers l'Antwerp. Mais l'entraîneur a choisi de prolonger son aventure à Charleroi et tient à clarifier une chose.

La Gantoise et l’Antwerp ont tenté de recruter Rik De Mil cet été. Mais l’entraîneur de Charleroi a finalement choisi de rester au sein du club carolo. Il a même prolongé.

L’Antwerp était le plus concret. Des rumeurs évoquaient même un accord personnel, mais selon De Mil, cela ne correspond pas à la réalité. "Ce n’est absolument pas correct", déclare-t-il dans le Nieuwsblad.

"Beaucoup de choses ont été écrites, et j’ai effectivement eu des discussions avec Marc Overmars et Sven Jaecques – de très bonnes discussions d’ailleurs – mais il n’y a jamais eu d’accord personnel. Et ce pour une raison très simple : dans le football, certaines choses doivent être respectées", poursuit-il.

Il aurait pu démissionner, mais l’entraîneur ne voulait pas rompre son contrat. "L’Antwerp a tout tenté pour me faire venir, mais cela n’a finalement pas abouti. J’aurais effectivement pu démissionner, mais je ne le voulais pas, et l’Antwerp a respecté cela."

"Et ce n’est pas la seule raison pour laquelle j’ai choisi de rester à Charleroi. Les discussions avec Charleroi ont aussi montré une réelle reconnaissance pour le travail accompli par mon staff et moi. Et une fois tous les éléments mis sur la table, c’est tout simplement apparu comme la meilleure décision pour moi", conclut-il.