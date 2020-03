Les Diables Rouges à huis-clos au Qatar pour leurs matchs amicaux ?

Les supporters faisant le déplacement au Qatar pour les rencontres amicales des Diables Rouges face à la Suisse et au Portugal risquent une énorme déception : ces matchs devraient se disputer à huis-clos.

Le quotidien suisse Le Matin annonce en effet ce mardi que les rencontres amicales de la Nati au Qatar, lors du mini-tournoi international organisé au sein de l'émirat et auquel participent également le Portugal et la Croatie, se dérouleraient à huis-clos suite à l'épidémie de coronavirus. On sait que la Suisse fait partie des pays ayant réagi de la manière la plus stricte dès le début de l'épidémie (championnat reporté, rencontre entre Bâle et Francfort délocalisée) et que la tenue de la compétition avait récemment été remise en cause.

Contacté par nos soins, le porte-parole de l'Union Belge Pierre Cornez ne peut pas à l'heure actuelle confirmer ces informations et aucun changement de programme n'a encore été communiqué officiellement. La situation, cependant, est suivie avec attention et toute information officielle sera communiquée en temps et en heure par les fédérations concernées.