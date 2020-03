La méthode Pogba pour lutter contre le coronavirus

Paul Pogba a décidé de tordre le cou au coronavirus avec originalité. Tousser dans le creux de son coude? Ça rappelle au milieu de terrain de Manchester United, l'un de ses gestes favoris: le dab.

"Un dab quand tu tousses", "un dab quand tu éternises" et "un dab pour battre le coronavirus". Une manière sympa de rappeler quelques consignes de base...

#Dab to beat #coronavirus. Follow @WHO advice to Be Ready for #COVID19 https://t.co/Ej0FqcHbj5 pic.twitter.com/4DhQ7NsZYk