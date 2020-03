Les entraînements collectifs supprimés : "Deux semaines supplémentaires pour la reprise de la compétition"

Anderlecht et le Racing Genk ont déjà mis un terme aux entraînements collectifs. Les Malinwas devraient en faire de même dans les prochains jours.

Interrogé par Sporza, Wouter Vrancken a expliqué qu'il envisageait de permettre uniquement les entraînements individuels ou par petits groupes : "Cela dépend de l'évolution du virus, mais il est possible que nous aussi, nous passions à des programmes d'entraînements individuels. Heureusement, il n'y a pas encore d'infection connue dans notre équipe. Si un joueur se sent malade, il est censé rester chez lui et contacter le médecin".

Le coach des Malinwas a apporté une précision, qui risque de rendre encore plus compliquée une reprise du championnat ; selon lui, quand la compétition aura le permission d'être poursuivie, il faudra encore patienter plusieurs jours pour que les joueurs reprennent le rythme : "S'il est vrai que les équipes ne sont plus autorisées à s'entraîner en groupe jusqu'au 3 avril, il est difficile de jouer un match le 4 avril. Pour la reprise du championnat, il faut encore ajouter 10 à 14 jours".