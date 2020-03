Süper Lig : derby stambouliote sans spectateurs et sans vainqueur

Le football est paralysé un peu partout en Europe mais pas (encore) en Turquie, où se jouait le derby stambouliote opposant Galatasaray au Besiktas pour le compte de la 26e journée de Süper Lig.

Le derby d'habitude bouillant, se jouait aujourd'hui dans un Türk Telekom Arena à huis clos et s’est conclu sur un score nul et vierge.

Les joueurs de Fatih Terim ne sont pas parvenus à trouver la faille malgré une domination et plusieurs occasions. Le Besiktas est passé près du hold-up parfait, mais le but de Burak Yilmaz (26e) était logiquement annulé pour hors-jeu. Après la pause, les locaux dominaient toujours les débats et étaient proches d’ouvrir le score à un quart d'heure du terme par Feghouli.

Finalement, le Besiktas (5e) résistait bien et empochait un bon point au terme d'un derby triste. Galatasaray (privé de Luyindama mais qui alignait Henry Onyekuru et Ryan Donk), ne profite pas du nul entre Trabzonspor et Istanbul Başakşehir pour revenir à un point du duo de tête.