Lukaku : "Dans ma tête je voulais l'Inter"

En temps de confinement, Big Rom a échangé longuement avec Ian Wright, les deux hommes ont évoqué plusieurs sujets dont la Serie A et l'Inter.

Interviewé par l'ancien buteur Ian Wright en conversation vidéo, Big Rom est revenu sur son choix de changer d'air et de poser ses valises à l'Inter.

"Une mauvaise saison peut arriver à n'importe qui dans une carrière. Pour moi c'était pesant. J'ai dû réfléchir à où aller, un club, un championnat et un coach qui m'aideraient à progresser. Ole (Gunnar Solskjaer, ndlr) voulait que je reste, mais je n'avais plus la force", confiait le Diable Rouge.

Lukaku a tenu à souligner son respect envers son ancien coach qui ne lui a pas mis de bâton dans les roues : "Chapeau à Solskjaer pour son comportement, il a respecté sa parole et m'a aidé à rejoindre l'Inter. Je suis reconnaissant envers United et d'ailleurs envers tous les clubs en Angleterre qui m'ont permis de me lancer."

A la question du choix de l'Inter, l'ancien attaquant d'Arsenal évoque notamment un transfert à la Juventus qui était proche de se concrétiser : "J'étais proche oui. Mais dans ma tête je voulais l'Inter, pour son coach mais aussi car depuis que je suis gosse j'aime ce club, j'étais fan d'Adriano, Ronaldo de Vieri. Donc quand le club et le coach m'ont contacté, je me suis dit de ne pas trop réfléchir, d'y aller et de bosser dur pour y arriver."