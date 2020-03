Anderlecht va également passer au chômage économique, personnel et joueurs impactés

Après Zulte Waregem et le Standard, un troisième club a annoncé des mesures de chômage technique suite aux circonstances : le RSC Anderlecht.

Le RSC Anderlecht continue de prendre des mesures suite à la crise sanitaire - et, par extension, économique - du coronavirus : après les licenciements de Pär Zetterberg et de Peter Eecloo, le club bruxellois va passer en chômage économique pour une large partie de son personnel, nous apprend La Dernière Heure ce lundi.

Le staff technique et le personnel ne seront pas les seuls impactés : le RSCA affirme que les joueurs et la direction vont également consentir un effort financier en ces temps difficiles. Après Zulte Waregem et le Standard de Liège, Anderlecht est le troisième club belge à annoncer ce type de mesures.