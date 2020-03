David de Gea félicité par la Présidente de la Communauté de Madrid

Le portier de Manchester United, international espagnol, a fait un don de 300.000 euros aux hôpitaux de Madrid. La capitale est la plus touchée par le coronavirus en Espagne.

David de Gea, le plus gros salaire de Manchester United et un des gardiens les mieux payés au monde, fait désormais partie de la liste toujours plus longue des joueurs qui font don d'une partie de leur fortune à la lutte contre le coronavirus. David de Gea vient ainsi combler le manque de financement structurel des services sanitaires.

Ce qui lui a valu de recevoir les félicitations et les honneurs de la Présidente de la Communauté autonome de Madrid. En effet, sur son compte Twitter, Isabel Diaz Ayuso a adressé les mots suivants pour le gardien de la Roja : "Merci David, la grande aide que tu nous apportes sera essentielle pour lutter contre le Covid-19. [Nous sommes] éternellement reconnaissants et fiers de toi".