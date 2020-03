Un ancien portier Anderlechtois rompt son contrat pour rentrer auprès des siens

C'est là qu'évoluait le gardien de but néerlandais Boy de Jong, le frère de Max de Jong (actuel entraineur des gardiens d'Anderlecht).

Formé à Feyeboord, Boy de Jong était passé par le Sporting d'Anderlecht de 2017 à 2019, avant de rejoindre gratuitement le club de Stellenbosch (Afrique du Sud, division 1).

Le club a indiqué que le portier, avait décidé de rompre son contrat pour rentrer aux Pays-Bas : "Nous faisons nos adieux à Boy De Jong aujourd'hui après qu'il ait décidé de rentrer aux Pays-Bas, en pleine pandémie de COVID-19 pour rentrer auprès de sa famille", peut-on notamment lire sur le message posté par le Stellenbosch FC.

We bid Boy De Jong farewell today after he has decided to return to Holland 🇳🇱 amidst the COVID-19 pandemic to protect his family. We thank you for the incredible service to the club and all that you have contributed. Full Video available on Instagram. #SafeTravelsBoy #COVID19 pic.twitter.com/mWm8PhtwNv