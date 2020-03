Une réunion de l'UEFA prévue ce 1er avril pour parler des éventuelles reprises de championnat

L'UEFA se réunira ce 1er avril pour discuter des éventuelles façons de reprendre les différents championnats ainsi que les autres compétitions. Pour résoudre cette situation, l'UEFA et la FIFA avaient créé des groupes de travail pour développer des solutions.

Ces groupes de travail se réuniront donc ce 1er avril pour discuter des idées qui ont été trouvées par les différents groupes. La situation sur les contrats des joueurs ainsi que les périodes de transferts sera aussi discutée. Les 55 associations membres se réuniront par visioconférence.

UEFA has invited the General Secretaries of its 55 associations to a video-conference on Wednesday to share an update on the progress made by the two working groups created two weeks ago and to discuss options with the potential rescheduling of matches.



