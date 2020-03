Le sélectionneur brésilien hanté par le match face aux Diables Rouges : "Il m'empêche de dormir"

Un match qui n'aura pas laissé le même souvenir dans les deux camps.

En 2018, la Belgique réussissait l'exploit d'écarter le Brésil en quart de finale de la Coupe du monde en Russie.

Si les Belges ont explosé de joie après ce résultat historique, les Brésiliens, eux, ont eu du mal à digérer l'élimination.

Moins de deux ans après ce match, le sélectionneur de la Seleçao n'est toujours pas passé au dessus.

"Ah, ce match... il me revient à l'esprit très régulièrement et m'empêche de dormir", explique Tite dans un entretien accordé à France Football.

"Le résultat n'est pas révélateur de notre performance", a-t-il ajouté en rappelant que son équipe avait fait plus de tirs cadrés et montré plus de créativité.