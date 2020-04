L'Antwerp ne devrait pas prolonger deux joueurs

Pour Jens Teunckens et Amara Baby, c'était très probablement leur dernière saison au Bosuil.

L'Antwerp ne renouvellera pas les contrats de Jens Teunckens et d'Amara Baby qui arrivent à échéance. Le matricule 1 avait la possibilité de lever l'option d'une année supplémentaire, mais le Great Old ne le fera pas, comme l'indique Het Gazet van Antwerpen.

Le gardien de but prometteur (22 ans) est resté dans l'ombre de Sinan Bolat. Teunckens a joué quatre matchs au cours des deux dernières années et demie. Il a l'intention de devenir titulaire autre part l'année prochaine et pourra partir gratuitement à partir du 30 juin. Avec Matijas, le club anversois a déjà un nouveau deuxième gardien de but pour l'année prochaine.

Transfert gratuit

Amara Baby ne jouera plus pour l'Antwerp la saison prochaine. L'ailier était un pion régulier lors des playoffs 1 de l'an dernier, mais il est redescendu dans la hiérarchie cette saison.

Les deux joueurs devraient rapidement retrouver un nouveau club.