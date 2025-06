Un ex-Anderlechtois repéré en Belgique... juste avant une décision clé

Chancel Mbemba a peut-être repensé avec un brin de nostalgie à son passage à Anderlecht. Quoi qu'il en soit, ce fut une saison mentalement difficile pour le défenseur.

Il a vécu une saison sans jouer le moindre match. Le journal L'Équipe s’est donc penché de plus près sur la situation de Chancel Mbemba. Le défenseur va quitter l’Olympique de Marseille cet été à la fin de son contrat. Un départ avait déjà été envisagé lors du mercato d’hiver, mais il fallait alors encore payer une indemnité de transfert.

Ce n’est plus le cas aujourd’hui puisqu’il sera bientôt libre. Depuis ses débuts à Anderlecht en 2013, où il a disputé 63 matchs, Mbemba est passé par plusieurs clubs prestigieux comme Newcastle, Porto et plus récemment Marseille. C’est le président Pablo Longoria qui l’avait fait venir à Marseille en 2022, mais cette saison, leurs relations se sont tendues.

Mbemba mis de côté à Marseille

Mbemba a été écarté de l’équipe et sa saison est complètement perdue. Heureusement, il reste une figure respectée dans son pays. Il a d’ailleurs porté le brassard de capitaine lors d’un match amical du Congo contre le Mali, remporté 1-0.

Il aurait confié à ses coéquipiers de la sélection être frustré par sa situation à Marseille, mais il n’en a pas dit plus. Ce qui est sûr, c’est qu’il sait qu’il doit maintenant faire un choix important pour relancer sa carrière. Avant cela, Mbemba devrait prendre quelques jours de vacances… en Belgique.

C’est après ce séjour qu’il devrait annoncer le nom de son futur club. Ce choix sera crucial, car il devra absolument avoir du temps de jeu. À 30 ans, il veut vite tourner la page d’une saison à oublier.