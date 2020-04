Eupen met en place une nouvelle structure chez les jeunes

Les Pandas ont décidé de restructurer et renforcer leur département avec l'arrivée d'un ancien joueur de Bundesliga.

Eupen va encore intensifier son engagement pour le développement des ses jeunes joueurs. À cette fin, le département sera restructuré et renforcé par l'ancien joueur professionnel de la Bundesliga Bernd Rauw de Bullange. Les responsabilités des directeurs sportifs Angel Cortes et Nicolas Collubry seront réaffectées en vue de la préparation de la nouvelle saison. À l'avenir, Angel Cortes se concentrera pleinement sur sa fonction d'entraîneur de l'équipe des U21 et Nicolas Collubry sera le directeur sportif de toutes les équipes de jeunes, des U7 aux U18.

Bernd Rauw pour la formation individuelle

"Bernd Rauw vient de rejoindre le département des jeunes eupenois en tant que collaborateur à plein temps depuis le début de ce mois d'avril et sera impliqué en tant que coordinateur dans la formation individuelle des jeunes talents du club. "Avec son expérience professionnelle à l'Union Berlin, Arminia Bielefeld, Alemannia Aachen et MVV Maastricht, Bernd Rauw est l'homme idéal pour donner à nos enfants et à nos jeunes un atout supplémentaire. Bernd Rauw s'occupera non seulement de nos meilleurs talents, mais aussi de tous les joueurs auxquels nous aimerions offrir une attention individuelle par exemple après une blessure ou en raison des résultats des diagnostics de performances", a déclaré Nicolas Collubry, le responsable sportif du département des jeunes d'Eupen dans un communiqué.

Bernd Rauw est depuis 6 ans entraîneur au centre de formation régional organisé par Eupen en coopération avec l'association 'Fußball Ostbelgien' à La Calamine et Amel. Avec sa nouvelle fonction à Eupen, Bernd Rauw reprend la coordination cette formation régionale de Nicolas Collubry et restera actif en tant qu'entraîner des séances à La Calamine.

"Mon objectif a toujours été de revenir un jour au football professionnel. Eupen m'offre cette opportunité et je me réjouis vraiment de cette nouvelle tâche. Grâce à mon travail au centre de formation régional des jeunes, organisé par Eupen et 'Fußball Ostbelgien', je connais l'importance qu'Eupen accorde au travail avec les jeunes et que nous sommes sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la coopération avec les entraîneurs, les parents et les écoles. Le club mise sur le travail d'équipe et c'est là que j'aimerais mettre à profit mon expérience. Je suis très confiant que nous continuerons tous à nous développer en tant qu'équipe", s'est réjoui Bernd Rauw.

Angel Cortes, entraîneur à temps plein des U21 - Nicolas Collubry, directeur sportif U7-U18

L'engagement de Bernd Rauw n'est pas la seule mesure visant à promouvoir de manière encore plus ciblée les jeunes talents d' Eupen. À partir de la nouvelle saison, Angel Cortes se concentrera exclusivement sur son travail d'entraîneur en chef de l'équipe des U21. En contrepartie, Nicolas Collubry prendra en charge la gestion sportive de toutes les équipes des U7 aux U18. Ainsi, il y aura encore plus de soutien professionnel lors de la dernière étape avant une éventuelle transition vers les pros et une structure uniforme dans les classes de jeunes jusqu'aux U18.

Christoph Henkel : "Sur la bonne voie aussi pour le développement des jeunes"

Pour le directeur général d'Eupen, Christoph Henkel, les décisions de ces dernières semaines vont contribuer à améliorer davantage le travail au département des jeunes d'Eupen. "La formation des jeunes talents de la région est l'un des objectifs majeurs de notre club. C'est pourquoi, année après année, nous faisons des investissements ciblés et renforcés au niveau de notre département des jeunes. Avec l'engagement de Bernd Rauw et la nouvelle répartition des tâches entre nos principaux responsables, Angel Cortes et Nicolas Collubry, nous avons franchi une étape supplémentaire. Nous sommes maintenant encore mieux placés pour promouvoir nos jeunes joueurs de manière encore plus individuelle et pour amener davantage de joueurs de notre département des jeunes à rejoindre les U21 et si possible même le noyau professionnel. Nous sommes sur la bonne voie ici".