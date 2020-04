Finale de D1B maintenue ou pas? Le Beerschot et OHL communiquent

La finale retour de D1B aura-t-elle lieu? La question reste, pour l'instant en suspens, mais les deux clubs l'affirment: ce n'est pas une priorité.

Le Beerschot et OHL s'étaient quittés avec un léger avantage pour les Anversois (vainqueurs 1-0 du match aller), mais n'ont depuis pas pu se départager le ticket pour la D1A qui est promis au vainqueur de cette double confrontation.

Une finale qui pourrait ne jamais avoir lieu et, après le communiqué de la Pro League de ce jeudi, les deux clubs ont décidé de publier un communiqué commun ce jeudi soir: "Nous prenons acte des recommandations de la Pro League de mettre fin à la compétition", expliquent-ils. "Nous aimerons jouer cette finale, mais en ce moment c'est la santé qui prime."

Et si OHL et le Beerschot y mettront du leur dans le groupe de travail créé par la Pro League pour dégager le terrain avant la décision de l'Assemblée Générale, hors de question pour les deux clubs de mettre la santé de qui que ce soit en danger. "Nous collaborerons au groupe de travail et tenterons d'aider à trouver des solutions, dans l'intérêt du football belge, mais aussi dans l'intérêt de notre club et de nos supporters."

C'est en tout cas l'une des questions qui sera au centre des débats dans les prochaines semaines. Car si certains dirigeants se voient déjà jouer à 18 la saison prochaine, ce n'est pas un avis partagé par tous les clubs de Pro League...