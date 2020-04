📷 Le prochain maillot du FC Barcelone aurait été révélé !

Rappelons que c'est déjà de Footyheadlines que sont venues les premières images des maillots belges très critiqués prévus pour l'Euro 2020, de même que le nouveau logo de la Belgian FA. Des leaks fiables, donc, dans la majorité des cas.

Voici donc les trois futurs jeux de maillots du FC Barcelone pour la saison 2020-2021, avec notamment un maillot rose vif du plus bel effet ...

