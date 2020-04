Le bel hommage de Diego Maradona: "Il aurait pu être le plus grand joueur de l'histoire"

Messi, CR7, Pelé, Zidane ou Maradona lui-même? El Pibe de Oro met fin au débat: sans blessure, c'est un autre Brésilien qui aurait mis tout le monde d'accord.

Invité, de l'émission argentine De la mano del 10, en compagnie de l'ancien buteur de la Seleçao Ronaldo, Diego Maradona a rendu un bel hommage à son compère brésilien. "Il est le plus grand attaquant de l'histoire", insiste-t-il.

Et l'ancienne gloire du Napoli pense que le Brésilien, double champion du monde et double Ballon d'Or aurait pu faire mieux encore. "Sans ses blessures, il aurait été le plus grand joueur de l'histoire. Il aurait fait oublier le nom de Pelé et le mien."