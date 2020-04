Nouvelle semaine, nouvelle série de quizs ! Cette fois, nous allons nous intéresser aux cinq grands championnats et aux Belges qui y brillent ou y ont brillé ...

Et pour commencer cette série, place à l'Angleterre ! Les Belges ont pris la Premier League d'assaut ces dernières années, mais ce quiz remontera un peu plus loin et vous demandera parfois un peu de réflexion. C'est reparti : pour répondre à notre quiz, c'est par ici ! https://www.walfoot.be/quiz/les-belges-de-premier-league--testez-vos-connaissances-

Tous nos autres quizs sont disponibles par ici : https://www.walfoot.be/quiz